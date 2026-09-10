Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce jeudi 10 septembre 2026.

Alors que la canicule est définitivement derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes, les orages persistent dans l'est de la région. Ainsi, Météo France a placé deux départements en vigilance jaune aux orages ce jeudi 10 septembre 2026.

Il s'agit de l'Isère et de la Savoie. Une vigilance valable pour l'après-midi ce jeudi alors que les autres départements de la région ne sont plus concernés par de vigilance météo.