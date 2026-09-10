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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi frais et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 10 septembre, avec des températures qui ne dépasseront pas les 24 degrés au meilleur de la journée.

    Ce jeudi 10 septembre 2026 s'annonce agréable mais plutôt frais à Lyon. Une journée bien ensoleillé sous un vent de nord assez sensible et qui soufflera jusqu'à 50 km/h tout au long de la journée.

    Côté températures il fait seulement 12 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 24 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison.

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