Plusieurs lycées de l'est lyonnais en grève ce mardi 1er octobre

Plusieurs lycées de banlieue de l'est lyonnais seront en grève ce mardi 1er octobre et participeront à la manifestation intersyndicale à Lyon.

Les personnels des lycées Jacques Brel, Marcel Sembat (Vénissieux), Robert Doisneau (Vaulx-en-Velin), Faÿs, Brossolette (Villeurbanne) et Camus-Sermenaz (Rillieux) seront encore en grève ce mardi 1er octobre pour "exiger plus de moyens pour l’école publique" explique-t-ils dans un communiqué de presse.

"Après la mobilisation réussie du jeudi 26 septembre, nous défilerons tous et toutes ensemble derrière une banderole commune mettant en avant la défense de l’éducation prioritaire. Le rendez-vous est donné à 11h devant la maison du Judo au départ de la manifestation" poursuivent-ils.

Ce mardi, une manifestation intersyndicale et interprofessionnelle aura lieu à Lyon pour dénoncer le gouvernement de Michel Barnier et demander l'augmentation des salaires et l'abandon de la réforme des retraites de 2023.

Le 26 septembre dernier, une centaine d'enseignants de six lycées de l'est lyonnais s'étaient rassemblés devant le Rectorat de Lyon, six jours après l'agression d'un professeur par un élève au lycée Faÿs de Villeurbanne. Les syndicats d'enseignants dénonçaient la surcharge d'effectifs dans les lycées ou encore le financement du privé au détriment du public.

"La dégradation des conditions d’apprentissage de nos élèves et de nos conditions de travail : ça suffit ! Pour assurer nos missions d’éducation correctement et lutter contre les inégalités, il faut des moyens humains, des personnels mieux rémunérés et l’abandon de la réforme des retraites" concluent les équipes mobilisées.