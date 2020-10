Métropole de Lyon : la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, veut prendre la tête du PS

Hélène Geoffroy, la maire PS de Vaulx-en-Velin, commune de la Métropole de Lyon, compte déposer une motion lors du prochain congrès du Parti Socialiste, les 12 et 13 décembre à Villeurbanne. Et ainsi défier l'actuel premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

Largement réélue maire de Vaulx-en-Velin en 2020, Hélène Geoffroy compte encore plus s'investir dans la politique nationale.

Députée du Rhône entre 2012 et 2016, Secrétaire d'Etat à la politique de la ville entre 2016 et 2017, la maire PS compte en effet présenter une motion lors du prochain congrès du Parti Socialiste, les 12 et 13 décembre à Villeurbanne. Et ainsi tenter de ravir le poste de première secrétaire du PS à Olivier Faure.

"Nous ne devons pas renoncer à être la force centrale de la gauche"

"Je veux m’opposer à la stratégie d’effacement du PS. Nous ne devons pas nous dissoudre. Je ne suis pas là pour organiser une écurie présidentielle, je veux débattre", a expliqué la maire de Vaulx-en-Velin dans les colonnes de L'Obs.

"Je veux porter le débat au congrès, affirmer notre volonté émancipatrice. Nos sommes une force progressiste attachée à la transition écologique. Nous ne devons pas renoncer à être la force centrale de la gauche", a ajouté Hélène Geoffroy, qui est aussi conseillère métropolitaine à la Métropole de Lyon.