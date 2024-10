La deuxième partie de la convention citoyenne pour le climat, mise en place par la Métropole de Lyon, se tient les 11 et 12 octobre prochains.

La deuxième des cinq sessions approche à grands pas. Jusqu'en janvier 2025, cinq rendez-vous sont donnés pour 100 habitants de la métropole de Lyon, tirés au sort dans le cadre de la convention métropolitaine pour le climat, une démarche participative et délibérative. Se tiendront donc deux journées consacrées à la sensibilisation et à la prise de conscience des enjeux climatiques, vendredi 11 et samedi 12 octobre prochains.

Lire aussi : La Métropole de Lyon relance sa convention citoyenne pour le climat

L'objectif de cette convention est d'élaborer des propositions citoyennes pour adapter le territoire de la Métropole de Lyon au réchauffement climatique.

Vendredi 11 et samedi 12 octobre, plusieurs temps d'information et trois travaux collectifs sont organisés pour les 100 habitants de la métropole lyonnaise sélectionnés. Durant ces deux jours, il est notamment prévu une réflexion sur les avenirs possibles face à la chaleur, et sur les nouveaux modes de vie et d'organisation sociale. Les interventions, les comptes-rendus des sessions et des extraits vidéos sont publiés, après chacune des sessions, sur un site dédié à la participation citoyenne métropolitaine.

Pour rappel, les sessions de travail déboucheront sur la rédaction d’un avis rendu public en janvier, qui sera ensuite intégré à la concertation sur le nouveau Plan climat air et énergie territorial (PCAET) 2026-2031. Il sera voté par le conseil métropolitain, en juin 2025.

Lire aussi : La Métropole de Lyon bataille pour sauver ses parcs du changement climatique