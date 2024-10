Dans son premier classement des meilleures startups de la Métropole de Lyon, la rédaction de LinkedIn Actualités a retenu cinq jeunes entreprises indépendantes.

Le réseau social professionnel LinkedIn dispose d'une importante base de données d'entreprises. Suffisamment pour concocter, pour la première fois, son propre classement des cinq startups "les plus dynamiques" de Lyon et de sa périphérie. Pour établir ce classement, la rédaction de la plateforme a pris en compte quatre critères : la croissance des effectifs, le niveau d'intérêt des personnes en recherche de poste, les interactions avec l’entreprise et ses employés, et la capacité des startups à attirer des talents issus des entreprises figurant dans le classement LinkedIn Top Companies 2024.

C'est ainsi que l'équipe de LinkedIn place la startup lyonnaise HelloCSE en première position de son classement. Fondée en 2017, l'entreprise de 80 salariés permet aux comités d'entreprise de centraliser et de gérer les avantages proposés à ses salariés (chèques cadeaux, places de cinéma...).

Cybersécurité, santé, maintenance...

A noter que pour être éligible, chaque entreprise doit être indépendante, compter au moins 30 salariés à temps plein basés dans la Métropole de Lyon, avoir moins de sept ans d'existence et avoir son siège social basé dans l'Hexagone.

Pour compléter le podium, les startups Tenace et Santé Académie ont été sélectionnées. La première développe un logiciel permettant aux entreprises de centraliser ses données de cybersécurité. La deuxième, quant à elle, propose au professionnels de santé des cours vidéo réalisés par des experts. Ces derniers sont accessibles sur ordinateur et mobile.

Puis, la startup Oqoro occupe la 4e place. Elle est spécialisée dans les visites virtuelles de biens immobiliers, et dans les dépôts de dossiers en ligne et la signature électronique. Une solution digitale pour les propriétaires, pour qui la gestion locative des biens immobiliers est un fardeau. Et enfin, Dymasco, entreprise spécialisée dans la maintenance prédictive - aussi appelée maintenance anticipée - prend la 5e place du classement.

Un joli coup de pouce, donc, pour ces cinq jeunes startups, mises en avant par le réseau social américain, qui appartient depuis 2016 Microsoft. Des classements de startups à l'échelle locale existent également pour les Villes de Lille et de Paris.

