À Lyon, le programme des Nuits de Fourvière dévoilé : découvrez les têtes d'affiche

Le programme des Nuits de Fourvière 2025 vient d'être dévoilé. Lyon Capitale fait le point sur les grands concerts programmés.

140 représentations, du théâtre, de la danse, mais surtout de la musique, on fait le point sur le programme des concerts des Nuits des Fourvière 2025 qui se tiendront du 2 juin au 26 juillet. Sélection musicale non-exhaustive.

-M-, Jorja Smith, Clara Luciani...

Le 12 juin, Jean-Louis Aubert sera de retour à Lyon après son concert à la LDLC Arena. Il interprètera notamment son dernier album, Pafini.

Le lendemain, c'est la lumineuse Clara Luciani qui foulera les planches du théâtre antique de Fourvière, quelques mois après la sortie de son sublime et intimiste album Mon Sang.

Du 19 au 21 juin, -M- réactive son projet Lamomali, accompagné de Fatoumata Diawara et Balla Diabate, avec de nouvelles compositions à découvrir.

Le 30 juin, la voix unique de Beth Gibbons revient à Lyon plus d'un décennie après son dernier passage, et un an après la sortie de son premier album solo, Lives Outgrown.

La billetterie ouvrira le 19 mars

Le 1er juillet, les Britanniques de Franz Ferdinand débarqueront à Lyon avec un nouvel album sous le bras.

Pour ceux qui ont loupé son passage au Radiant, c'est une occasion à ne pas manquer. La Britannique Jorja Smith sera aux Nuits le vendredi 4 juillet, qu'elle illuminera de sa voix unique.

Le 15 juillet, la Lyonnaise pomme interprétera son album Le petit cirque des saisons, écrit avec Marie et Yoann Bourgeois.

La billetterie ouvrira cette année le 19 mars à midi. Comme d'habitude, il sera possible de réserver ses billets directement sur le site des Nuits de Fourvière, mais aussi par téléphone ou directement au guichet des théâtres romains situé rue de l'Antiquaille.

L'intégralité du programme de Nuits de Fourvière est à retrouver sur le site du festival.