GL Events annonce une extension d'Eurexpo Lyon

"Nous avons accueilli cette année 25% de visiteurs en plus par rapport à 2023, c'est une année exceptionnelle et record pour le Sirha !" s'est félicité Olivier Ginon, patron de GL Events, lundi 27 janvier, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du Bocuse d'Or, le plus prestigieux et convoité concours de cuisine de la planète, en point d'orgue du Sirha.

Le Sirha, organisé par le géant de l'événementiel, est l'un des plus grands salons professionnels du monde dédié au food service et de l'hospitalité, une plateforme business incontournable. Il se tient à Lyon tous les deux ans et a accueilli, cette année, près de 260 000 visiteurs, 2 300 exposants, dont le quart venant de 40 pays et quatorze pavillons étrangers, autant de vitrines des savoir-faire culinaires du monde.

Lire aussi : Sirha Lyon, une fréquentation record pour l'édition 2025

Face à cette croissance du salon, GL cherche à pousser les murs d'Eurexpo, dont il est le gestionnaire (à Lyon, avec le Centre de congrès, la Sucrière et le Matmut Stadium Gerland). Olivier Ginon a donc annoncé une extension d'Eurexpo d'un peu moins 10 000 m2, ce qui portera la superficie totale à près de 150 000 m2. "Le chiffrage est en cours" a-t-il indiqué à Lyon Capitale. Mais il pourrait avoisiner les vingt millions d'euros.

Ce nouveau hall sera construit sur des terrains en réserve foncière. Le dernier hall de 9 500 m2, inauguré en 2018, avait été conçu pour accueillir le salon annuel Equita Lyon. GL avait alors investi 20 millions d'euros (hors taxes).

Avec près de 260 000 visiteurs en 2025, le Sirha est le plus grand salon de Lyon, devant Longines Equita Lyon (200 000), la Foire de Lyon (182 000 visiteurs), le Salon du 2 roues (150 000), Epoq'Auto (109 0000), Solutrans (64 000) et Pollutec (51 000) @Nicolas Rodet

Depuis 2007, et la reprise de l'exploitation d'Eurexpo par GL Events, quatre extensions ont été réalisées, faisant passer la surface du parc de 100 000 m2 à 140 000 m2, soit une progression de 40%.

"Ces extensions permettent au parc d’accompagner le développement de ses salons leaders et offrent la possibilité d’accueillir de nouveaux salons pendant les périodes de forte activité, explique GL Events qui vient d'annoncer un chiffre d'affaires pour l'année 2024 de 1,63 milliard d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2023. Elles s’inscrivent dans le plan de développement d’Eurexpo Lyon, qui se positionne aujourd’hui comme une réelle alternative à Paris, avec l’accueil de nombreux salons qui tiennent leur édition nationale à Lyon."

La future extension, qui devrait être livrable pour le prochain Sirha de janvier 2027, confirme la place d’Eurexpo dans le top 15 des plus grands sites de foires-expositions en Europe. Mais le chemin est encore long pour que Lyon se place sur l'atlas mondial des événements professionnels internationaux. Le dernier classement en date de l’International Congress and Convention Association (ICCA), paru en mai 2024, indicateur de référence du tourisme d’affaires, couronnait Paris, devant Singapour et Lisbonne. Lyon pointait à la 30e place et deuxième ville française.

Lire aussi :

- Comment Lyon attire les congrès internationaux

- Tourisme à Lyon : comment allonger le temps de séjour des touristes et des congressistes