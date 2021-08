Métropole de Lyon : deux jours de vaccination sans rendez-vous organisés à Saint-Fons face à la faible couverture vaccinale

Les 24 et 27 août, la mairie de Saint-Fons et l'Agence régionale de santé organisent une opération de vaccination sans inscription. Les Saint-Foniards sont peu vaccinés contre le covid-19. Au 8 août, selon les données de l'Assurance maladie, seulement 42,2 % avaient reçu au moins une dose de vaccin. Bien plus bas que le taux du Rhône, qui était de 68,4 % à cette date. Face à cette faible couverture vaccinale, l'Agence régionale de santé (ARS) et la commune prévoient deux dates, les 24 et 27 août, pour une vaccination sans rendez-vous. Une première opération avait eu lieu à Saint-Fons les 6 et 9 juillet. Les Saint-Foniards pourront se faire vacciner le mardi 24 août de 9h à 20h à l'Atelier Croizat au 25 rue Etienne Dolet et le v endredi 27 août d e 9h à 20h à la s alle associative aux Clochettes de la place des Palabres. La vaccination est ouverte sans inscription pour une seconde dose à toutes les personnes de plus de 12 ans. Une première vaccination est aussi possible dans la limite des doses disponibles. Les vaccins administrés sont des laboratoires Pfizer et Johnson & Johnson.

Ces opérations de vaccination appelées "Aller vers" sont organisées par l'ARS dans plusieurs communes du Rhône où le taux de vaccination est bas. Une quinzaine est prévue fin août et début septembre. Ce sont le plus souvent des communes populaires, où les revenus de la population sont plus faibles et où les personnes sont plus éloignées du système de santé.