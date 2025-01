La Métropole de Lyon organisait ce mercredi 22 janvier la distribution de matériel informatique à 19 élèves du collège Maria Casarès à Rillieux-la-Pape. Depuis 2022, pas moins de 500 jeunes ont pu être aidés par la collectivité.

Ce mercredi matin, ce sont 19 élèves du collège Maria Casarès de Rillieux-la-Pape qui ont eu la chance d'obtenir, de la part de la Métropole de Lyon, du matériel informatique. Depuis 2022, la collectivité mène différentes actions pour favoriser l'inclusion numérique auprès de publics éloignés.

A lire aussi : Lyon : 200 ordinateurs distribués aux jeunes en difficulté par la Métropole

Les ordinateurs reconditionnés sont distribués auprès de jeunes publics en précarité comme des collégiens de cités éducatives, des étudiants boursiers ou encore des bénéficiaires du Revenu de solidarité jeune (RSJ). En partenariat avec Emmaüs Connect et Weeefund, la Métropole de Lyon a ainsi distribué depuis 2022 près de 500 ordinateurs et tablettes numériques.

"Des outils aujourd’hui essentiels pour effectuer des démarches administratives, se former ou encore explorer des opportunités professionnelles" estime la Métropole dans un communiqué de presse. L'action, orientée vers des collégiens qui n'ont pas accès à du matériel informatique chez eux, est coordonnée avec les principaux des collèges et leurs équipes éducatives qui ont connaissance de la situation personnelle de chaque élève.

"Faire du numérique un projet commun"

"Aujourd’hui cette distribution d’ordinateurs vient répondre aux enjeux du numérique dès le collège, une période charnière pour l'acquisition des compétences numériques attendue dans le cadre de l‘enseignement scolaire, pour la communication avec l'établissement, le suivi de la scolarité sur les plateformes éducatives ou encore pour l'accès aux droits - notamment les démarches d'inscription ou de bourses scolaires. Grâce à ce don d’ordinateurs, et grâce à nos partenaires, notre collectivité joue pleinement son rôle pour accompagner, soutenir et faire du numérique un projet commun" déclare Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Pour pérenniser et étendre ces dispositifs la Métropole de Lyon a ainsi lancé un marché de 700 000€ sur quatre ans, opéré par Emmaüs Connect et Weeefund et qui a pour objectif la distribution de 1000 ordinateur portable auprès des jeunes et 2000 kits numériques auprès des familles d'ici 2027.