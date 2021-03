Métropole de Lyon : 400 euros pour des jeunes sortis du système scolaire, le RSA jeunes voté ce lundi

Le conseil de la Métropole de Lyon a voté ce lundi 15 mars le déploiement de manière expérimentale d'un « Revenu de Solidarité Jeunes » (RSJ) sur son territoire. Les 18-24 ans sortis du système scolaire, sans soutien et en situation de précarité, environ 2 000 jeunes, pourraient être concernés.

Pour faire face à la crise qui touche bon nombre de jeunes, l’exécutif écologiste à la Métropole de Lyon souhaite déployer de façon expérimentale un « Revenu de Solidarité Jeunes » (RSJ) sur son territoire. La Métropole de Lyon compte 59 communes et 1,8M d'habitants. Cette expérimentation a été votée ce lundi par le conseil de la Métropole.

"Avec nos moyens métropolitains, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les jeunes hors des radars, ceux pour qui aucune solution n’existe, explique la Métropole de Lyon. À l’heure actuelle, dans le contexte de crise sanitaire et économique, les jeunes font partie des populations les plus touchées, sur le territoire métropolitain lyonnais, 1 jeune sur 5 vit en-dessous du seuil de pauvreté".

Qui pourra en bénéficier ?

Les 18-24 ans sortis du système scolaire (le RSA est réservé aux plus de 25 ans) sans soutien et en situation de précarité et qui répondent aux critères suivants (critères cumulatifs) :

français ou étranger en situation régulière

résidents dans la Métropole de Lyon depuis 6 mois au moins

sortis du système éducatif ( les étudiants ne sont pas concernés par ce RSJ )

) ne rentrant dans aucun autre dispositif déjà existant : revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés, allocation éducation de l’enfant handicapé, garantie jeunes ou contrat jeunes majeurs

des jeunes n’ayant pas ou peu de faibles ressources d’activité (- 400 euros/mois),

des jeunes qui ne bénéficient pas du soutien financier des parents ou d’un tiers.

Quels montants seront alloués ?

400 euros/mois si le jeune n'a aucun revenu

300 euros/mois si le jeune a des ressources d'activités inférieures à 400 euros/mois

Quand les premières aides seront touchées ?

A partir du 1er juin 2021. "Après l’adoption du cadre conventionnel avec les organismes habilité à instruire et accompagner les jeunes", précise la Métropole de Lyon.

Retrouvez tous les détails de ce RSA jeunes ici.

