Météo : une baisse des températures et des nuages ce mercredi à Lyon 

La baisse des températures se poursuit dans le Rhône et à Lyon ce mercredi 13 novembre. Le temps sera nuageux et il fera 9 degrés dans l’après-midi.

Il faudra se couvrir en ce milieu de semaine. La France connaît ses premières vraies baisses de températures de la saison et le Rhône n’échappe pas au phénomène. Ce mercredi il fera donc frais avec à peine 9 degrés au meilleur de la journée et les nuages persisteront dans le ciel lyonnais.

Guillaume Sechet, météorologiste, précise que "les hautes pressions, bien ancrées sur l'Europe depuis la fin du mois d'octobre, reculent en effet vers les îles britanniques et l'Atlantique en ce début de semaine, laissant le champ libre à plusieurs venant s'isoler entre la péninsule ibérique et l'Europe centrale dans les prochains jours. Ce changement de configuration sera donc accompagné d'une bascule du flux au Nord-Est sur notre pays, favorisant l'arrivée de masses d'air plus fraîches par le Nord du continent européen."