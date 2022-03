Météo : un mercredi très nuageux à Lyon

Le soleil va-t-il faire quelques apparitions à Lyon ce mercredi 2 mars ? Rien n'est moins sûr.

Météo France annonce de gros nuages matin, midi et soir sur la Métropole de Lyon ce mercredi. Avec toutefois quelques éclaircies ce matin, notamment à Lyon. Les températures devraient grimper jusqu'à 12 degrés pour ce premier mercredi du mois de mars à Lyon.

La suite de la semaine, jeudi et vendredi, s'annonce ensuite plus ensoleillée. Comme le prochain week-end du 5 et 6 mars. Le mercure pourrait atteindre 16 degrés à Lyon jeudi.

Du côté de la qualité de l'air, elle est dégradée à Lyon ce mercredi matin. "Mercredi 2 mars, la présence d’un léger flux de sud devrait permettre une dispersion satisfaisante des polluants émis au centre et à l’ouest de la région. La situation devrait être moins favorable dans les vallées alpines où les taux de particules devraient augmenter faiblement, conduisant à une qualité de l’air localement dégradée ou mauvaise", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air.

"Jeudi 3 mars, les masses d’air devraient être à nouveau plus stables au-dessus de la région, favorisant l’accumulation des particules fines notamment. La qualité de l’air restera moyenne sur l’Ouest du territoire mais pourrait devenir dégradée ou mauvaise sur le sillon rhodanien, l’agglomération grenobloise, le bassin genevois et la vallée de l’Arve", poursuit le laboratoire.