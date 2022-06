Météo : les images impressionnantes des fortes grêles au sud de Lyon

Rafales, pluies et grêles étaient attendues dans l'agglomération lyonnaise cet après-midi. Les plus fortes grêles sont tombées au sud de Lyon.

Lyon et le département du Rhône sont placés en vigilance orange suite aux risques d'orage, de vent et de grêle. Le mauvais temps est arrivé vers 15h et devrait perdurer pendant la nuit.

⛈ Un violent orage de grêle touche le sud de Lyon en cette fin d'après-midi. Images impressionnantes depuis la commune de Solaize ! (© Joelle Fabre Charretton) pic.twitter.com/nXGRgpvscK — Météo Express (@MeteoExpress) June 30, 2022

⛈ Après avoir touché le sud de Lyon, l'orage de grêle s'est abattu sur l'est de l'agglomération, ici du côté de Chassieu ! (© AUTO Contrôle Chassieu) pic.twitter.com/JC85YdGTkO — Météo Express (@MeteoExpress) June 30, 2022

Sympa la petite tempête de grêle sur #Lyon ! pic.twitter.com/VFIGuD7cFL — Kuro (@Huyei) June 30, 2022

