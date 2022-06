Météo : un beau ciel bleu et jusqu'à 27 degrés ce vendredi à Lyon

La journée devrait être largement ensoleillé ce vendredi 10 juin à Lyon, des températures estivales sont d'ailleurs annoncées par Météo France.

C'est une belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Vendredi 10 juin, le soleil et son ciel bleu prendront le pas sur la grisaille et les épisodes pluvieux aperçus cette semaine. Le mercure ne dépassera pas la barre des 30 degrés, mais il va nettement s’en approcher. Jusqu’à 27 degrés sont annoncés en fin après-midi par Météo France, soit 2 degrés de plus que la moyenne maximale au mois de juin.

Dans la matinée, les températures seront déjà élevées avec 15 degrés dès 8 heures et 22 degrés à midi. Le ciel sera largement ensoleillé tout au long de la journée.