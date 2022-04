Météo : quelques éclaircies dans une journée nuageuse ce mardi à Lyon

Les averses de lundi devraient laisser la place à quelques rayons de soleil ce mardi 26 avril à Lyon. Pour cela, ils devront percer la couche nuageuse installée au-dessus de la ville.

La journée sera partagée entre soleil et nuages ce mardi 26 avril à Lyon. La couche nuageuse qui recouvre le ciel de Lyon en ce début de matinée devrait laisser percer les rayons du soleil au fil de la matinée et de l’après-midi. Selon Météo France, ce ne sera pas une journée de grand soleil, mais les Lyonnais pourront tout de même profiter d’éclaircies après les averses de lundi. La fin de journée pourrait même voir les nuages disparaître complètement, à partir de 17 heures.

Du côté des températures, le mercure remonte progressivement. Il devrait faire entre 10 et 16 degrés ce matin et entre 17 et 20 degrés cet après-midi.