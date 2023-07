Météo : nuages, risque d'orages et chaleur estivale ce vendredi à Lyon

Le ciel lyonnais sera nuageux ce vendredi à Lyon, avec un risque d'orage dans l'après-midi.

Un peu de répit ce vendredi à Lyon. Il fait à peine 20°C ce matin à 7 h, le mercure ne devrait pas dépasser les 30°C, un petit degré au dessus des normales de saison.

Un léger voile nuageux et quelques éclaircies devraient colorer le ciel lyonnais, avec, selon Météo-France, la possibilité d'orages entre 15 h et 18 h, et une fine pluie jusqu'en début de soirée.

Les températures devraient rapidement redescendre autour des 20°c dans al soirée.