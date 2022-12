Météo : la pluie attendue à Lyon ce jeudi 15 décembre 

Les températures redescendent un peu ce jeudi, accompagnées par la pluie qui devrait tomber sur la ville à partir de la fin de matinée.

Mercredi, la neige du début de semaine semblait bien loin, effacée par la pluie et un thermomètre qui affichait 10°c, alors que lundi il était encore à -4°c. Ce jeudi 15 décembre les températures vont descendre pour retrouver un niveau plus adapté aux normales de saison. Il devrait faire au maximum 6° C et au minimum 3°C.

Cette baisse des températures s'accompagne toutefois de nouvelles perturbations. Des premières averses sont attendues sur les coups de 11 heures et elles devraient se poursuivre jusqu’à la fin de la nuit prochaine.