Météo : ensoleillement à Lyon ce samedi, jusqu'à 14°c

Malgré les nuages présents en nombre, la météo prévoit un temps sec et lumineux à Lyon ce samedi 23 mars. Les températures diminuent drastiquement par rapport à la journée de vendredi.

On observe une chute des températures ce samedi (jusqu'à -10 à -11°C par rapport à hier). Dès lors, le thermomètre affiche 12°C dans la matinée, un pic à 14°C dans l'après-midi et 13°C dans la soirée. La nuit sera plus fraiche puisqu'il fera jusqu'à 8°C.

"Des averses quittent notre région en laissant de nombreux nuages, indique Météo France. Ceux-ci peuvent encore donner quelques gouttes mais les conditions sont à l'assèchement. De belles éclaircies se développeront dans le courant des prochaines heures et perdureront cet après-midi. La pluie ne reviendra pas avant la fin de soirée/début de nuit prochaine".

La qualité de l'air est dégradée selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.