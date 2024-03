Le Lou Rugby en déplacement au Stade Français ce samedi

Le Lou Rugby a rendez-vous dans la capitale pour affronter le leader parisien dans le cadre de la 19e journée de Top 14, ce dimanche 22 mars à 17h.

Les lyonnais restent sur une victoire face à Castres, le week-end dernier (34-19) et occupent la 11e place du championnat. De son côté, le leader parisien sort d’une défaite écrasante à La Rochelle (23-3). Sur les cinq dernières confrontations entre les deux équipes, le Lou s’est imposé par trois fois, pour un match nul et une défaite en novembre dernier (32-36). Les Rouge et Noir auront à faire pour tenter de désarçonner une des meilleures défenses du championnat (neuf essais encaissés à domicile) battue seulement deux fois dans son antre du stade Jean-Bouin cette saison. Ce match est aussi l'occasion pour le Lou de briser une malédiction en allant gagner à l'extérieur après plus d'un an de disette et une victoire contre... le Stade Français.

Pour cette rencontre l'entraîneur du Lou, Fabien Gengenbacher, procède à quatre changements dans sa composition d'équipe. Les frères Taofifenua, Radradra et Dumortier remplacent respectivement Rey, Guillard, Parisien et Rattez.