Météo du 9 décembre : un dimanche ponctué d'averses à Lyon

Le vent de l'Ouest se lève sur Lyon ce dimanche après-midi. Des rafales jusqu'à 60 km/h sont à prévoir au cours d'une journée ponctuée par des averses.

De rares et fines averses peuvent survenir dès ce matin selon Météo France. Mais la pluie à proprement parler est annoncée entre 13 heures et 16 heures cet après-midi à Lyon. Pour ce lendemain de 8 décembre, les températures sont particulièrement douces avec 12 degrés ce matin et 13 cet après-midi. Ce n'est qu'après la nuit tombée que les températures descendront en dessous des 10 degrés.

À 13 heures, l'arrivée de la pluie s'accompagne de fortes rafales de vent : de 45 km/h jusqu'à 60 km/h entre 16 heures et 19 heures. Après 16 heures et au cours de la soirée, de rares averses ne sont pas non plus à exclure. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est "très bonne" ce dimanche. L'organisme annonce une tendance stable pour ce lundi et indique une note de 20/100 concernant la qualité de l'air de ce dimanche dans l'agglomération lyonnaise.