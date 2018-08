Météo du 4 août : la canicule se poursuit avec 37 degrés à Lyon

Nouvelle journée de fortes chaleurs et de pollution élevée ce samedi à Lyon.

Les nuages orageux de la fin de journée donneront un faux espoir : le temps restera très chaud et sec ce week-end à Lyon. Dès 11 heures ce matin, le thermomètre dépasse les 31 degrés. Dans l'après-midi, le vent du Nord se lève pour aérer un peu la ville mais ne rafraîchira pas pour autant l'atmosphère. Des rafales à une vitesse de 40 km/h sont attendues entre 14 heures et 17 heures, alors que les températures oscilleront entre 35 et 37 degrés au maximum. La chaleur persiste en soirée : ce n'est qu'à partir de 23 heures que les températures descendront très légèrement sous le seuil des 30 degrés. Des conditions qui n'améliorent pas la qualité de l'air de la Métropole, placée hier en alerte pollution à l'ozone. Pour ce samedi, classée noir sur la plupart des routes de la région, la qualité de l'air dans la Métropole de Lyon est "médiocre" selon Atmo Auvergne Auvergne-Alpes, qui lui attribue une note de 89/100. Pour rappel, une note proche de zéro qualifie un air très peu pollué quand à l'inverse, une note proche de 100 qualifie une pollution particulièrement importante.

Recommandations pour éviter les coups de chaleur chez les jeunes enfants

• Limiter les sorties aux lieux ombragés et aérés

• Proposer les activités physiques le matin

• S’assurer que tous les enfants disposent d’un chapeau clair

• Mouiller les enfants (avant-bras, nuque et visage notamment)

• Les faire boire très régulièrement

Conseils aux personnes fragiles et à leurs proches

Il s’agit des personnes âgées de plus de 65 ans, nourrissons, jeunes enfants, personnes handicapées, malades à domicile, personnes dépendantes.

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

• Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau, sans attendre d’avoir soif

• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour

• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, musée, bibliothèque municipale, supermarché...)

• Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique

• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide

• Demandez conseil à votre médecin traitant, tout particulièrement en cas de maladie chronique ou de traitement médicamenteux régulier

Les signes d’alerte de déshydratation

• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer

• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions

• Nausées, vomissements, diarrhée, soif

• Crampes musculaires

• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5 °C)

• Agitation nocturne inhabituelle

Une plateforme téléphonique Information Canicule est accessible au 0800 06 66 66