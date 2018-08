Pour la première fois de l'été, la circulation sur les routes françaises sera classée noir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison futé prévoit une circulation “extrêmement difficile” sur la grande majorité des axes routiers.

Orange et noir, ces deux couleurs vont marquer les conditions de circulation à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end du 4 et 5 août. Rien d'étonnant puisqu'il s'agira du deuxième chassé-croisé entre les “juillettistes” et les “aoûtiens”. Vendredi, la situation est classée orange dans le sens des départs au niveau national et verte dans celui des retours. C'est bien samedi que la situation sera la plus compliquée avec du noir partout en France dans le sens des départs et du orange dans celui des retours. Entre Lyon et Orange, Bison futé prévoit de fortes perturbations de 4h à 18h dans le sens des départs vers le sud de la France. Enfin dimanche, la journée sera encore orange dans le sens des départs et verte dans celui des retours. Bison futé précisé que : “durant tout le week-end, dans le sens des retours, la circulation sera dense et bien souvent difficile sur l’arc méditerranéen entre l’Italie et l’Espagne, que ce soit en sens est-ouest ou en sens ouest-est sur les autoroutes A7, A8 et A9.”

Les prévisions de circulation de samedi :