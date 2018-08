La métropole de Lyon en alerte pollution à l'ozone

La métropole de Lyon vient d’être placée en alerte pollution niveau 1. Un dispositif qui comporte de nombreuses restrictions comme l’abaissement de 20km/h de la vitesse sur tous les axes routiers du département.

À la veille de l’énorme chassé-croisé estival sur les routes du Rhône, la métropole de Lyon vient d’être placée en alerte pollution niveau 1. En cause, un épisode de pollution estivale à l’ozone en cours dans le bassin Lyonnais et le nord Isère. “Le seuil d’alerte de niveau 1 étant franchi (seuil de 180 g/m3), le Préfet de la région Auvergne-Rhône- Alpes, Préfet du Rhône, a décidé de prendre un arrêté instituant une liste de mesures d’urgence pour répondre de manière spécifique à cet épisode et réduire les émissions de polluants”, écrit la préfecture. Les mesures ci-dessous prendront effet à partir de ce jour 17h00. Concernant l’abaissement temporaire de la vitesse elle prendra effet à ce samedi à 5h00 du matin

Les principales mesures

Mesures relatives au secteur agricole :

• pratique de l’écobuage interdite sur l’ensemble du département du Rhône ;

• le brûlage des sous-produits agricoles et forestiers est interdit sur l’ensemble du département (les éventuelles dérogations pour ces deux activités sont suspendues).

Mesures relatives au secteur industriel :

• réduction des émissions des établissements industriels.

Mesures relatives aux chantiers BTP et carrières :

• toute entreprise dont l’activité sur les chantiers est génératrice de poussières doit la réduire ;

• l’usage des engins de manutentions thermiques devra être limité au profit d’engins électriques ;

• l’usage des groupes électrogènes n’est autorisé que pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

Mesures relatives au secteur résidentiel :

• l’utilisation du bois ou de ses dérivés comme chauffage individuel d’appoint ou d’agrément est interdit ;

• la pratique du brûlage des déchets est totalement interdite.

Mesures relatives au secteur du transport :

• les contrôles de pollution des véhicules sont renforcés ;

• un abaissement temporaire de la vitesse de 20km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur ;

• les axes dont la vitesse autorisée est égale à 80 km/h seront limités à 70 km/h ;

• dans tous le département, les compétitions mécaniques sont interdites.

Mesures relatives aux spectacles pyrotechniques :

• les feux d’artifice sont interdits durant l’épisode de pollution.

Les personnes vulnérables et sensibles sont invitées à observer les recommandations sanitaires ci- après :

• éviter les activités physiques intenses ;

• reporter les activités qui demandent le plus d’effort ;

• s’éloigner des grands axes routiers aux périodes de pointe ;

• demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.

Et en règle générale :

• privilégier les sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort ;

• limiter les activités physiques intenses.

Pour connaître de manière exhaustive l’ensemble des mesures de l’arrêté préfectoral du 3 août 2018, consulter le site de la préfecture du Rhône à l’adresse suivante : http://www.rhone.gouv.fr/ Plus d’informations sur http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr