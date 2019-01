Météo du 20 janvier : des pluies éparses à Lyon

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

Quelques gouttes de pluie pourraient tomber sur l'agglomération Lyonnaise avant 10 heures ainsi que tout au long de l'après-midi.

Les températures sont positives ce dimanche. Après être passées sous la barre de zéro ce samedi, elles sont comprises entre 2 degrés en matinée et en fin de journée, et 7 degrés vers 16 heures. Des pluies éparses sont également à prévoir avant 10 heures, ainsi qu'à partir de 13 heures pour le reste de la journée. Un très léger vent du Sud ouest souffle sur la ville (5km/h) et maintient une qualité de l'air similaire aux jours précédents. Selon Atmo Auvergne Rhône Alpes, la qualité de l'air reste "bonne", une note de 49/100 lui est attribuée.