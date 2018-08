Météo du 13 août : le temps est à l'orage à Lyon

De rares averses ce matin, un risque d'orage cet après-midi et de fines pluies en soirée sont à prévoir ce lundi à Lyon.

Les averses et les éclaircies vont se succéder sous un ciel particulièrement chargé à Lyon. Malgré l'humidité présente dans l'air, les températures resteront fraîches avec 21 degrés ce matin et 26 degrés cet après-midi. Après de rares averses ce matin, le risque d'orage prend le pas à partir de 11 heures et jusqu'à 17 heures. En soirée, Météo France prévoit également à de rares averses et des températures proches de 20 degrés. Survenue ce week-end, la perturbation a largement amélioré la qualité de l'air dans l'agglomération. Atmo Auvergne-Rhône Alpes considère l'air comme de "bonne qualité" avec une note de 44/100. Pour rappel, plus la note est proche de 100, plus la qualité de l'air est dégradée. À l'inverse, plus la note est proche de 0, plus la qualité de l'air est bonne. Selon Atmo-Auvergne Rhône-Alpes, les prévisions sont à l'amélioration pour la journée de demain.