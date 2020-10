Météo à Lyon : le retour du soleil mercredi, jeudi et vendredi

Le soleil brillera à nouveau sur Lyon ce mercredi 7 octobre. L'occasion de profiter de sa chaleur quelques jours avant le retour de la grisaille et de la pluie ce week-end.

Le soleil fait son retour à Lyon ce mercredi 7 octobre ! Après des jours de pluie et de fortes rafales de vent, les conditions météorologiques s'annoncent bien meilleures pour ce milieu de semaine. Mercredi, jeudi et vendredi, il fera grand soleil, parfois légèrement voilé mais avec des températures qui avoisineront tout de même les 20°C. La journée la plus chaude sera celle de vendredi, avec 22°C et un ciel nuageux.

Malheureusement, la grisaille gagnera du terrain ce week-end avec quelques averses annoncées pour ce samedi, qui restera malgré tout une journée assez ensoleillée. Un temps idéal pour observer quelques arcs-en-ciel à Lyon et alentour. Dimanche, en revanche, les températures chuteront à 12°C et le soleil sera définitivement remplacé par la pluie. La semaine suivante sera dans la continuité du dimanche : fraîche, grise et humide, avec en prime le retour de fortes rafales de vent à 45 km/h... Un vrai temps d'automne.