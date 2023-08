Mélina Robert-Michon en finale du disque aux mondiaux pour la 9e fois

La Lyonnaise Melina Robert-Michon (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

À 44 ans, la Lyonnaise qui dispute ses 10e Championnat du monde d’athlétisme prend part ce mardi 22 août à sa neuvième finale.

La sociétaire du Lyon Athlétisme, Mélina Robert-Michon, dispute ce mardi 22 août sa neuvième finale aux mondiaux d’athlétisme de Budapest, pour sa dixième participation. Un an après sa dixième place aux Championnats du monde d’athlétisme d’Eugène aux États-Unis, la Lyonnaise a réalisé un premier jet à 61,82 m, prenant la onzième place des qualifications. Suffisant pour se glisser parmi les douze finalistes. La finale débutera à 20h20.

À 44 ans, Mélina Robert-Michon fête lors de ces mondiaux 25 ans de sélection en équipe de France, sa première participation à une compétition avec les Bleus remontant aux Championnats d'Europe de 1998. Vice-championne olympique en 2016 et double médaillée mondiale en 2013 et 2017, la Française sera également présente aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024 et n’entend pas arrêter sa carrière après cette échéance.