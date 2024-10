Marché sauvage à Lyon 8e : trois individus interpellés et 650 paquets de cigarettes saisis 

Le 22 octobre, une intervention de la police a permis l’interpellation de trois personnes et la saisie de 650 paquets de cigarettes.

Depuis plusieurs mois, le marché sauvage installé sur la place du 8 mai 1945, dans le quartier des États-Unis (8e arr.) à Lyon, inquiète les riverains. Le 22 octobre, la police nationale est intervenue sur place, permettant l’interpellation de trois individus pour contrebande de tabac et vente illégale, ainsi que la saisie de 650 paquets de cigarettes, 840 euros et d’une trottinette électrique.

#ContreLesTrafics l Les #policiers du Rhône ont interpellé le 22 octobre dernier, au Marché des États-Unis #Lyon trois individus pour contrebande de tabac et vente illégale.

650 paquets de cigarettes, 840€ et une trottinette électrique étaient saisis. 👮‍♂️ pic.twitter.com/YXjg23INQm — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 24, 2024

Des problématiques "de sécurité et de santé publique"

Le 11 septembre dernier, la députée de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin, avait envoyé un courrier à la préfecture du Rhône pour l’alerter sur des problématiques "de sécurité et de santé publique" au marché sauvage. Elle estimait par ailleurs que les réponses apportées par les services de l’État "ne sont pas satisfaisantes."

Fabienne Buccio, préfète du Rhône, avait alors répondu à la députée, considérant que "faire intervenir les effectifs de la police nationale sur une occupation de l'espace public, au détriment de la lutte contre les violences, trafics de stupéfiants, et violences urbaines ne me paraît pas pertinent." Et suggérait dans le même temps à la mairie de Lyon "d'orienter les services de nettoyage de la place sur un second passage en fin de journée."