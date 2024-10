Marché sauvage à Lyon 8e : la préfète du Rhône ne juge "pas pertinent" l'intervention de la police

Dans un courrier adressée à la députée de Lyon, Marie-Charlotte Garin, la préfète du Rhône ne juge "pas pertinent" de faire intervenir la police nationale pour mettre fin au marché sauvage dans le quartiers des Etats-Unis.

La députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin a écrit à la préfète du Rhône Fabienne Buccio le 11 septembre pour alerter les services de l'État sur des problématiques "de sécurité et de santé publique" au marché à la sauvette situé place du 8 mai 1945 dans le quartier des États-Unis à Lyon 8e.

"Un risque sanitaire" alerte Marie-Charlotte Garin

L'élue estime que "les dernières réponses apportées" par la préfecture "ne sont pas satisfaisantes" alors qu'est constaté sur place "la vente de produits et de médicaments périmés" et de cigarettes. "Tout cela dégrade fortement le cadre de vie des habitants du quartier et présente un risque sanitaire", s'alarme Marie-Charlotte Garin.

La députée estime par ailleurs que l'achat par des habitants de produits de première nécessité sur ce marché "est le reflet de la dégradation sans précédent de leur niveau de vie". Après ce troisième courrier, Marie-Charlotte Garin a obtenu une réponse de la préfète Fabienne Buccio qui considère que "faire intervenir les effectifs de la police nationale sur une occupation de l'espace public, au détriment de la lutte contre les violences, trafics de stupéfiants, et violences urbaines ne me paraît pas pertinent".

La préfète "suggère" un second nettoyage quotidien de la place

La représentante de l'État suggère, "face à cette situation de vente sauvage et d'insalubrité", "à la mairie de Lyon d'orienter les services de nettoyage de la place sur un second passage en fin de journée". Et préconise par ailleurs que la mairie, "chargée d'organiser les marchés", engage "ses unités plus spécialisées de la police municipale (...) afin de dissuader les vendeurs non autorisés de s'installer".

Pour rappel, la réunion annuelle du Comité d'intérêt local du quartier des États-Unis s'est tenue le 8 octobre sans représentant de la police nationale, pourtant invitée. La Ville de Lyon a notamment indiqué avoir installé une nouvelle caméra nomade cette semaine sous la halle de la place "afin d'observer les faits délictueux et de verbaliser les véhicules".