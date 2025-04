Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Plus de 4000 décharges de foudre ont été recensés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi 28 avril 2025.

Météo France l'avait prévu et l'activité orageuse a été intense ce lundi dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si la majeure partie de la région avait été placée en vigilance orages ce lundi 28 avril, plus de 4000 décharges de foudre ont été recensés par Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Dans le détail, 2173 éclairs se sont abattus sur l'ancienne région Auvergne et 2280 en Rhône-Alpes. Des orages qui ont frappé la région en deuxième partie de journée, principalement entre midi et 20h.

Ce mardi, trois départements sont encore concernés par une vigilance orages : l'Ain, la Drôme et l'Ardèche.