Entretien avec Mohamed Chihi, adjoint en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité de la ville de Lyon © Antoine Merlet

Suite aux dégradations qui ont pu avoir lieu lundi 17 avril, Mohamed Chihi, adjoint lyonnais à la sécurité s'est exprimé et a condamné les violences.

Lors d'une manifestation sauvage ce lundi soir, des dommages ont été causés dans le 1er arrondissement de Lyon. Certains manifestants ont pris pour cible la mairie et un poste de police. Plus tôt dans la soirée, environ 1 400 personnes s'étaient rassemblées devant l'Hôtel de Ville de Lyon pour un concert de casseroles en marge de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites.

La mairie du 1er vandalisée à #lyon en marge d’une manifestation sauvage contre la #ReformeDesRetaites ce lundi soir. La porte arrière a été fracturée et une poubelle en feu jetée à l’intérieur… pic.twitter.com/WlqBHjiEQa — Hadrien Jame (@hadrienjames) April 17, 2023

Après le rassemblement, les manifestants ont commencé à se disperser en plusieurs groupes pour entamer des manifestations sauvages. Un groupe a fracturé la porte arrière de la mairie du 1er arrondissement et est entré dans le bâtiment, causant des dégâts tels que des vitres fracturées et une poubelle brûlée. Les manifestants ont été décrits comme "violents" par la préfecture du Rhône. Selon une source proche, la mairie du 1er arrondissement devrait rouvrir ses portes jeudi 20 avril.

Lundi soir, lors d'une manifestation sauvage contre la réforme des retraites, la mairie du 1er a été vandalisée par des manifestants. (Photo Hadrien Jame)

Lire plus : Lyon : la mairie du 1er vandalisée lors d’une manifestation sauvage

Mohamed Chihi condamne les violences mais rejette la faute sur l'État

"Aucune violence n’est tolérable, aucune violence n’est acceptable", condamne fermement l'adjoint à la sécurité. S'il comprend la colère des manifestants face à une réforme qu'il juge "injuste", l'adjoint pointe du doigt "ceux s'attquent aveuglément aux symboles du pouvoir." Il appelle à "la désobéissance mais pas à la violence."

En revanche, il rejette aussi la faute sur l'exécutif et le gouvernement Macron. "Il y a une grande responsabilité dans ces violences de la part du président et du gouvernement." Mohamed Chihi met surtout en cause les prises de paroles du président de la République : "Aujourd’hui, tous les efforts pour remettre de l’ordre dans l’espace public sont détruits par des prises de parole qui mettent de l’huile sur le feu. Il faut revenir à la table des négociations."