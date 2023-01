Lyon : la rénovation de la Basilique de Fourvière accélère

Après la signature d'un partenariat avec la Fondation patrimoine pour la rénovation de la basilique, la Fondation Fourvière lance la campagne nationale de mécénat.

Un travail colossal. D'ici à 2026 la Fondation Fourvière espère récolter 5 millions d'euros afin de rénover les quatre tours de la Basilique, La Chapelle de la Vierge et le musée Fourvière. Pour ce faire, "une campagne nationale de mécénat s'ouvre aujourd'hui, en cette fin du mois de janvier", précise Cyril Balas, responsable de la campagne de mécénat. " La Basilique a besoin de travaux, notamment au niveau de la tour, elle se détache petit à petit", alerte la Fondation.

Déjà une récolte de fond

Le début de campagne est "plutôt prometteur pour l'avenir", appuie le responsable de campagne. Au total, 640 000 euros ont été réunis correspondant à un prélèvement de fond, "permettant de commencer les petits travaux". Parmi les mécènes, " deux entreprises Lyonnaises et une Stéphanoise veulent toutes trois combiner leurs forces pour préserver ce trésor naturel". L'Institut Mérieux, SNF Water Science (Chimie de l'eau) et GL Events sont les trois premiers renforts pour la Basilique de Fourvière. " Nous voulons une sorte de transition au génération future", affirme Anne-Marie Baezner, directrice général de GL Events de Lyon.

Au-delà de cette dimension de rénovation et de restructuration, la Fondation Fourvière "veut apporter une dynamique écologique." Cyril Balas le sait, "le site est énergivore" et veut "mettre en place un système plus performant de la récupération d'eau et aussi un éclairage plus sain". L'un des mécénat, SNF est un acteur important sur le marché du traitement de l'eau et veut "apporter une expertise et une aide ", souligne le directeur marketing Arnaud Lefèvre.

La Basilique Fourvière

Les écologistes en retrait

Alors que la basilique essaye de devenir plus verte, la métropole de Lyon reste très discrète pour financer les travaux. Un constat que fait le responsable de la campagne, " avec l'arrivée des verts à la métropole et à la ville de Lyon, il est plus compliqué d'avoir d'avoir des financements, avant ce mandat la ville était très investie". Malgré sa discrétion sur l'apport financier, la ville de Lyon en accord avec la Fondation Fourvière devrait faire des annonces avant la fin du mois de mars.

Une impossibilité de faire débuter la campagne avant

Ouverte en 1884, la Basilique de Fourvière accueille chaque année 2,5 millions de pèlerins et de visiteurs. Avec les aléas climatiques et la forte présence de l'être humain, " les murs s'usent avec le temps", confirme Magaly Chatin, déléguée générale de la Fondation Fourvière. Avant cette action de mécénat, "une autre campagne portant le nom de Nouvel Élan avait été faite pour les bâtiments autour de la basilique". Commencé en 2016 jusqu'à fin 2022, la rénovation était urgente, " des plafonds tombaient à l'intérieur de la maison carrée". Maintenant la Fondation Fourvière, " se consacre exclusivement à la structure de la basilique".

