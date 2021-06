Lyon : violences urbaines à La Duchère : 5 nouveaux suspects identifiés

En mars dernier, des violences urbaines ont éclaté à La Duchère (Lyon 9) après l'accident de scooter d'un jeune du quartier. Pour ces faits, cinq nouveaux suspects ont été identifiés.

Suite à l'accident de scooter d'une jeune de la Duchère, des violences urbaines ont éclaté dans ce quartier du 9e arrondissement de Lyon. Durant ces incidents, quatre policiers ont été blessés, de nombreux véhicules incendiés, des commerces dégradés et du mobilier a été détérioré.

Un mineur a reconnu sa présence sur les lieux

Plusieurs individus étaient interpellés le soir des faits. Suite à l'enquête, cinq nouveaux suspects ont été identifiés et convoqués dans les locaux de la sureté départementale cette semaine. Deux d'entre eux ont été laissés libres. Un mineur a reconnu sa présence sur place et sera présenté à un juge des enfants en vue de sa mise en examen. Un jeune de 20 ans à lui aussi avoué sa participation à ces actes et sera jugé en comparution immédiate ce vendredi.

Enfin, un complice accusé d'avoir filmé les violences pour les diffuser sur les réseaux sociaux passera devant la justice en septembre 2022.

