Lyon : une première panne pour le tram T6, service partiel

Le tramway T6, inauguré le vendredi 22 novembre à Lyon, subit son premier incident technique ce mercredi et circule partiellement.

mise à jour à 18h55 : reprise progressive du trafic

Premier incident technique pour la nouvelle ligne de tramway T6 à Lyon. Des vérifications sont actuellement en cours sur les lignes aériennes, secteur Moulin à vent.

Ainsi T6 circule uniquement entre Hôpitaux Est-Pinel et Beauvisage CISL. Les stations entre Beauvisage CISL et Debourg ne sont plus desservies. Des bus relais sont mis en place pour garantir les dessertes.

Le retour à la normale est prévu autour de 19h10.