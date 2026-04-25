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Une pétition lancée pour dénoncer les tensions sur la place Bir-Hakeim. @GoogleMaps

Lyon : une pétition lancée pour dénoncer les tensions sur la place Bir-Hakeim

  • par Corentin Lucas

    • Les habitants de la place Bir-Hakeim, située dans le 3e arrondissement de Lyon, ont lancé une pétition pour pointer du doigt l’insécurité dans ce secteur.

    Le malaise grandit place Bir-Hakeim. Plusieurs habitants de ce quartier du 3e arrondissement de Lyon constatent une dégradation du climat depuis plusieurs mois. Circulation de scooters dans le parc, incivilités ou encore soupçons de transactions de stupéfiants… La sécurité de la place semble être compromise pour les résidents.

    Selon une information rapportée par Le Progrès, une pétition a été lancée, réunissant une soixantaine de signatures, pour tenter de mettre fin aux incivilités. Ils dénoncent un "sentiment d’impuissance" et pointent une réaction jugée insuffisante des autorités.

    Lire aussi : L'Etat recrute 500 policiers adjoints en Auvergne-Rhône-Alpes

    Un sentiment d’insécurité contesté par les autorités

    Toujours selon nos confrères, la direction interdépartementale de la police nationale indique connaître des nuisances sur place, tout en assurant que le secteur n’est pas identifié comme un point de deal et qu’aucune activité structurée de trafic n’a été constatée.

    Des patrouilles de police municipale et nationale ont d'ailleurs été renforcées ces dernières semaines. Reste désormais à savoir si cela suffira à retrouver le calme sur la place Bir-Hakeim.

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