Une panne sur la ligne B du métro lyonnais empêche la desserte des stations de Place Jean-Laurès à gare d'Oullins dans les deux sens ce mardi 27 septembre jusqu'à environ 10 heures.

Une nouvelle panne sur la ligne B du métro à Lyon et en pleine heure de pointe. Ce mardi matin 27 septembre depuis environ 6 heures, la ligne B du métro ne fonctionne plus entre les stations Place Jean-Jaurès et gare d'Oullins dans les deux sens. Le trafic devrait revenir à la normale vers 10 heures selon la TCL. C'est une panne de signalisation qui est à l'origine de la panne. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les stations Jean-Macé et gare d'Oullins. Une panne majeure avait déjà perturbé la circulation des métros sur la ligne B jeudi 22 septembre.