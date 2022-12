Lyon  : une opération de don du sang à la mairie du 8e ce mercredi 

La mairie du 8e arrondissement de Lyon accueille une opération de don du sang ce mercredi 28 décembre jusqu'à 19 heures.

La semaine dernière, l’Établissement français du sang tirait la sonnette d’alarme sur l’état des stocks de sang en cette fin d’année. Selon le ministère de la Santé, "il manque chaque jour 1 500 dons de sang pour répondre aux besoins des patients" et l’EFS précise que "moins de 80 000 poches de sang sont disponibles, alors qu’il en faudrait plus de 100 000" au niveau national. "Depuis la rentrée de septembre et encore plus particulièrement depuis trois semaines, les collectes de sang connaissent une très forte baisse de la fréquentation", déplore l’EFS qui cherche à "remobiliser" les donneurs et à en "recruter" de nouveau.

Tester son éligibilité

Pour contribuer à la collecte au niveau local, la mairie du 8e arrondissement accueille ce mercredi 28 décembre une opération mobile de don du sang, de 14h30 à 19 heures au sein de l’espace citoyen. Avant de vous rendre sur place, il est possible de réserver un créneau en ligne et de tester votre éligibilité en répondant à quelques questions. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser au moins 50 kilos.

Pour donner votre sang, du plasma ou des plaquettes, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du don, située à Confluence, du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures, et le samedi matin, de 9 à 13 heures. Une collecte mobile sera également organisée à Villeurbanne le 3 janvier, de 15 à 19 heures, au Centre culturel et de la vie associative.