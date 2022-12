Lyon : Cédric Grolet, président d'honneur de la Coupe du monde de la pâtisserie

La finale de la Coupe du monde de la pâtisserie se tiendra à Lyon début 2023 à l'occasion du Sirah, organisé les 20 et 21 janvier. Le concours international sera présidé cette année par le chef Cédric Grolet.

Événement de référence mondial lorsqu'il s'agit de Food service et d'hospitalité, le Sirha de Lyon revient à Eurexpo, les 20 et 21 janvier 2023. Parmi les temps forts de ces deux jours, on retrouvera la Coup du monde de la pâtisserie, dont le président d'honneur cette année sera nul autre que le chef pâtissier Cédric Grolet.

Pour cette édition, les candidats devront travailler sur le thème du changement climatique. Se confiant à nos confrères du Progrès, Cédric Grolet s'enthousiasme de cet angle de travail : "L’écologie est évidemment un sujet à prendre en considération dans notre milieu, et cette question ne cesse d’orienter mes choix et ceux de mes confrères".

Le natif de Firminy (Loire), accompagnera Pierre Hermé, président de ce 34e mondial, qui se déroule pour la 16e fois à Eurexpo. Composé de sept chefs cuisiniers et pâtissiers français et internationaux, le jury "Dessert de Restaurant" comptera notamment dans ses rangs Aurélie Collomb-Clerc (Flocons de Sel – Megève), Tom Meyer (Granite – Paris) et Sébastien Vauxion (Sarkara – Courchevel).

Un pâtissier bien connu du grand public

Considéré comme un prodige tricolore de la pâtisserie, Cédric Grolet a été sacré "Meilleur Chef pâtissier du Monde" par le classement britannique 50 Best en 2018. Il est devenu en même temps le pâtissier français le plus suivi sur les réseaux sociaux avec une communauté de 5,6 millions d'abonnés sur Instagram et 3 millions sur Tik Tok.

L'année dernière, l'équipe d'Italie, composée de Massimo Pica, Lorenzo Puca et Andrea Restuccia, avait remporté la finale de la Coupe du monde de la pâtisserie 2021. La France s'était hissée sur la troisième marche du podium, lors d'une édition placée sous le signe de la résilience et de la créativité.

