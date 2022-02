TCL à Lyon : le Sytral dévoile un tram transformé en oeuvre de street-art

Depuis ce jeudi 10 février, un tram aux allures d'oeuvre d'art est sur les rails à Lyon. Selon le Sytral, d'autres véhicules devraient suivre en 2022.

La première d'une longue série. Une rame de tram des lignes T3 et T4 entièrement transformée par un artiste de street-art a été dévoilée jeudi 10 février à Lyon. Customisé par un membre du collectif Zoo Art Show, ce tram est le premier à se métamorphoser dans le sillage d'un projet artistique sur le réseau TCL porté par le Sytral.

Le président du Sytral, Bruno Bernard, souhaite ainsi animer le réseau et contribuer "à mettre la culture à la portée de tous en saisissant l’opportunité d’utiliser le tramway comme véritable support d’art et d’expression. En s’engageant dans cette démarche culturelle que nous souhaitons pérenne, il s’agit pour le SYTRAL d’offrir une pause culturelle dans le parcours du voyageur mais aussi à l’ensemble des habitants qui croiseront ces œuvres mobiles modernes et innovantes", a-t-il déclaré.

Pour le Sytral, le street-artist "Astro" signe ici la seconde œuvre du collectif "Zoo Art Show", composé de plusieurs centaines d'artistes locaux et internationaux. En décembre dernier, l'artiste "Bess" s'était frotté à un trolleybus de la ligne C3. En 2022, la démarche se concentrera sur plusieurs autres rames de tramway qui deviendront à leur tour "des œuvres mobiles".

