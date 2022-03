Samedi 9 avril à Lyon, des collectifs et des associations manifesteront lors d'une "marche pour le futur". Objectif : lutter pour le climat, la justice sociale et le renouveau démocratique.

Ils plaident pour un renouveau démocratique et veulent plus de justice sociale et climatique. À l'approche de l'élection présidentielle, plusieurs associations et collectifs issus des mouvements féministes, antifascistes et écologistes, appellent au rassemblement le samedi 9 avril à Lyon. La "marche pour le futur" prendra son départ au niveau de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement, à 14 heures.