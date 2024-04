Lyon : une manifestation pour la libération de Moustapha détenu au Centre de Rétention Administrative

Le rassemblement est prévu ce jeudi 2 mai à 13h devant la Préfecture du Rhône pour demander la libération de Moustapha. L'homme originaire de la Guinée est atteint de schizophrénie et détenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Lyon Saint-Exupéry.

Dans un communiqué de presse, le Collectif Solidarité Entre Femmes à la Rue demande la libération "immédiate" de Moustapha, un homme originaire de la Guinée, détenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de Lyon Saint-Exupéry. Atteint de schizophrénie, et sous OQTF, Moustapha est détenu au CRA depuis mars 2024. Le collectif lyonnais appelle à une mobilisation ce jeudi 2 mai devant la Préfecture du Rhône." Sa détention de permet pas la continuité et la régularité de ses soins : la possibilité de se rendre à l'hôpital pour recevoir son traitement (...) Moustapha n'est pas une personne dangereuse, c'est une personne malade, qui a besoin de soins", écrit Solidarité Entre Femmes à la Rue.

Un premier rassemblement le 20 mars

Le collectif s'était déjà rassemblé le 20 mars dernier et avait été reçu par la préfecture. En vain. Ce mois de mai, Moustapha passera devant le Juge des Libertés et de la Détention, lequel décidera de prolonger ou non sa rétention au CRA.

