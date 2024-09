Après deux journées d'action et de grève nationale les 14 et 29 août, les syndicats de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) renouvellent leur appel à la mobilisation générale jeudi 19 septembre. A Lyon, le rassemblement aura lieu devant le tribunal judiciaire, dans le 3e arrondissement, à 12h30.

500 postes supprimés

L'objectif affiché par l'intersyndical : "faire pression" sur Caroline Nisand, la directrice de la PJJ, alors qu'un plan social a entraîné la suppression de 500 postes dans toute la France cet été.

Les syndicats CGT PJJ et SNPES PJJ réclament le remplacement de tous les titulaires et contractuels licenciés, l’abaissement immédiat de normes de prises en charge et la création de moyens RH en conséquences. Ils craignent que ce plan social se traduise par une augmentation de la charge de travail et l'allongement des listes d'attente.

Cette situation dépasse les services de la PJJ selon les syndicats. Ils alertent sur les conséquences sur l'ensemble des professionnels en lien avec la Justice des mineurs, et les mineurs et leur famille par ricochet.