Drôme : la distribution de pastilles d’iode face au risque nucléaire lancée ce lundi 

Dans la Drôme, la distribution des pastilles d’iode a débuté ce lundi 16 septembre. Cela concerne les riverains habitants dans un rayon de 10 km autour d’une centrale nucléaire.

La dernière campagne de sensibilisation remonte à 2016. Lundi 16 septembre, la préfecture de la Drôme et EDF renouvellent leur campagne d’information autour du risque nucléaire en distribuant de nouvelles pastilles d’iode. Ces dernières sont à destination des riverains habitant dans un rayon de 10 km autour d’une centrale nucléaire, dont celle de Tricastin. La préfecture rappelle que ces pastilles sont à prendre en cas d’accident nucléaire, sur l’ordre des services de l’État, pour prévenir les risques liés à l’iode 131, un gaz radioactif.

Les pastilles d’iode sont valables au moins dix ans et sont disponibles gratuitement en pharmacie. La prochaine campagne de sensibilisation et de distribution est prévue pour 2026. Dans la Drôme, les communes de Bouchet, Chantemerle-lès-Grignan, Clansayes, Donzère, La-Baume-de-Transit, La-Garde-Adhémar, Les-Granges-Gontardes, Montségur-sur-Lauzon, Pierrelatte, Rochegude, Roussas, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Suze-la-Rousse et Valaurie sont concernées par cette opération.