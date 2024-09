Du 16 au 22 septembre a lieu la Semaine européenne de la mobilité. A cette occasion, la Métropole de Lyon et plusieurs associations se mobilisent pour sensibiliser et encourager les habitants à adopter un mode de transport doux. Voilà le programme de la semaine.

Balades, formations et réparations... Le programme dans le Grand Lyon est riche à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, du lundi 16 au 22 septembre. Et si le thème cette année tourne autour de "l'espace public partagé", la plupart des animations proposées ont trait au vélo.

Formation et sensibilisation à la circulation en vélo

Pour convaincre de nouvelles personnes à adapter le vélo en guise de mode de déplacement, plusieurs formations sont organisées cette semaine par la vélo-école de la Métropole. Ce lundi 16 septembre, une formation théorique est proposée entre 18h et 19h30 à l'agence des mobilités à Oullins. Elle sera suivie par une formation pratique sur le parvis du métro de la gare d'Oullins, mercredi 18 septembre à 14h. Les deux formations se font sur inscription sur ce lien : https://demarches.toodego.com/formations-velos/s-inscrire-a-une-formation-velo/

Une animation sera également donnée sur le parvis du métro de la gare d'Oullins mercredi 18 septembre pour sensibiliser au danger des angles morts des bus.

Atelier de réparation et balade urbaine

Pour ceux qui sont déjà adeptes du vélo, plusieurs ateliers d'autoréparation sont également proposés cette semaine. L'occasion de prendre en main son outil de transport. Un atelier aura lieu mercredi 18 septembre, de 15h à 18h, sur le parvis du centre social des Buers à Villeurbanne. Un autre se déroulera sur le parvis du collège Maria Casarès, de 16h à 19h, vendredi 20 septembre à Rillieux-la-Pape.

Deux balades urbaines sont également organisées de 18h à 19h30, mardi 17 et jeudi 19 septembre, au départ de l'Agence des Mobilités, rue Masséna à Lyon. L'objectif de cette balade est de faire découvrir aux usagers les différents services de mobilité, plus ou moins connus, mis à leur disposition. On peut citer par exemple les stations Vélov', les bornes TCL, les stations de covoiturage Citiz ou encore l'application de covoiturage Encovoit' Grand Lyon. La participation à ces deux balades urbaines se font sur inscription, via l'adresse mail clara.charlet@auxilia-conseil.com.

Enfin, un forum des mobilités est organisé mercredi 25 septembre par l'Agence des mobilités et le PIMMS de Lyon. Il se déroulera de 14h à 17h, sur la place du 8-mai 1945, dans le 8e arrondissement de Lyon.