Dans toute la France, des mobilisations sont organisées contre le racisme. À Lyon, le cortège s'élancera en début d'après-midi.

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, des manifestations sont organisées dans plus de cent villes françaises ce samedi 22 mars. À Lyon, le cortège de cette mobilisation, lancée à l'appel d'associations et de syndicats, partira de la place Bellecour, à 14h30. C'est le collectif de soutien aux réfugiés et migrants de Lyon qui en est à l'origine.

Après être parti de la place Bellecour, le cortège prendra la direction du 3e arrondissement lyonnais. De nombreuses perturbations sont d'ores et déjà prévues sur les lignes de bus du réseau TCL (à consulter ici).

Cet appel national fait suite à une rencontre entre organisations et collectifs le 18 décembre dernier au sujet de l'égalité des droits. Ils dénoncent notamment les positions prises par le gouvernement Bayrou, et particulièrement celles du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du garde des Seaux Gérald Darmanin.

