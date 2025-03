La préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes et le secrétaire général pour l'investissement ont fait le bilan du plan France 2030 à l'échelon régional, vendredi 21 mars.

En octobre 2021, Emmanuel Macron lançait le plan France 2030 et mobilisait 54 milliards d'euros pour soutenir l'innovation technologique, la recherche, l'industrialisation et la formation dans les secteurs clés, tels que l'énergie, l'hydrogène, l'automobile, etc.

Ce vendredi 21 mars, la préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio et le secrétaire général pour l'investissement (SGPI) Bruno Bonnell, en charge du plan, ont piloté le comité de suivi région France 2030. Plus de trois ans après son lancement, 1 250 lauréats ont été comptabilisés et 6,35 milliards d'euros d'aides attribués, soit 23 % de l'enveloppe nationale.

Lire aussi : La quinzaine de l'emploi revient dans le Rhône

Aura, première région industrielle de France

Quant au volet régional de France 2030, doté de 120 millions d'euros, il a permis de soutenir 120 projets à hauteur de 64,3 millions d'euros. "Grâce, notamment, à France 2030, Auvergne-Rhône-Alpes conserve et consolide sa position de première région industrielle de France", salue la préfecture dans un communiqué.

"Je n’oublie pas non plus qu’au-delà de l’obtention des subventions, il est clé que les projets puissent se réaliser concrètement sur le terrain. Du coté des services de l’Etat, nous serons particulièrement vigilants au suivi des projets et à leur mise en œuvre effective", assure enfin Fabienne Buccio.