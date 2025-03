Météo à Lyon : à quoi faut-il s'attendre pour ce week-end ?

Après l'arrivée du printemps et une météo agréable cette semaine à Lyon, le week-end du samedi 21 et dimanche 22 mars s'annonce plus timoré, selon Météo France.

L'arrivée du printemps ce jeudi nous offrira-t-elle du beau temps ce week-end à Lyon et ses alentours ? On pourrait être tenté d'y croire après une semaine ensoleillée et douce au niveau des températures. Pourtant, ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 mars, la météo nous réserve une mauvaise surprise, comme le week-end précédent.

Dès samedi, après un après-midi nuageux, la pluie devrait faire son retour dans l'agglomération lyonnaise, en soirée. Des rafales de vent à 70 km/h sont aussi attendues. Les températures, quant à elles, restent hautes : le mercure devrait grimper à 18 degrés au meilleur de la journée.

Des averses jusqu'à mercredi

D'après Météo France, des pluies éparses tomberont dimanche à Lyon, avant l'apparition de quelques éclaircies dans l'après-midi. En soirée, le retour de la pluie est attendue. Les températures oscilleront entre 11 et 15 degrés.

Jusqu'à mercredi 26 mars, malgré des températures agréables, des averses sont à prévoir, particulièrement mardi et mercredi.