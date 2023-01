Lyon : une grande marche des Iraniens ce dimanche

Les Iraniens de France sont appelés à une grande marche le dimanche 8 janvier à partir de 13 h à Lyon. Le départ du rassemblement aura lieu sur la place des Terreaux, et le cortège se dirigera en direction de la place Bellecour. L'objectif est d'apporter son soutien à la révolution iranienne.

Une marche qui sera certainement suivie, moins de deux semaines après le suicide de Mohammad Moradi, Iranien de 38 ans installé à Lyon. Il s'était jeté dans le Rhône pour alerter les médias et les populations sur la répression des manifestations en Iran. L'occasion, peut-être, de lui rendre hommage une nouvelle fois.

Mohammad Moradi était un habitué de ces rassemblements depuis le début de la révolution iranienne.

Samedi à 14 h, une rencontre franco-iranienne se tiendra à la mairie du 6e arrondissement de Lyon, organisée par les associations Regards de Femmes et Solid Iran. Iris Farkhondeh, universitaire Franco-Iranienne, Mahtab Gharbani, Poétesse en exil, Maitre Naserzadeh, du barreau de Lyon, Mahnaz Shirali, sociologue et politologue Iranienne, apporteront leurs témoignages et analyses sur la situation en Iran.