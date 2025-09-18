Actualité
archives départementales du rhône
©archives.rhone.fr

Lyon : une exposition pour les 80 ans du premier vote des femmes

  • par La Rédaction

    • Du 18 septembre 2025 au 28 mars 2026, les Archives départementales et métropolitaines de Lyon retracent l’entrée des femmes dans la vie électorale française entre 1944 et 1945.

    Les Archives départementales et métropolitaines de Lyon proposent, du 18 septembre 2025 au 28 mars 2026, une exposition consacrée à l’entrée des femmes dans la vie électorale en France, entre octobre 1944 et octobre 1945. L’exposition Les femmes vont voter, octobre 1944 - octobre 1945 revient sur une année clé de l’histoire démocratique. L’ordonnance du 21 avril 1944 a accordé aux femmes le droit de vote et d’éligibilité, appliqué lors des municipales et législatives de 1945. En octobre de cette année-là, 33 femmes faisaient leur entrée à l’Assemblée nationale.

    Témoignages, presse féminine, photographies, tracts, bulletins de vote et autres archives illustrent la diversité des parcours féminins : résistantes, collaboratrices présumées, religieuses ou élues. "Cette exposition est le fruit du travail collectif mené durant quatre ans par le réseau des correspondants départementaux de l’Institut d’histoire du temps présent" expliquent les Archives dans un communiqué de presse.

    Complétée par des fonds du Rhône et de la Métropole de Lyon, l’exposition est enrichie d’objets de musées partenaires. Elle s’accompagne d’une programmation de conférences et projections. L’entrée est libre et gratuite et vous pouvez retrouver le programme complet de l'exposition sur le site des archives départementales et métropolitaines.

